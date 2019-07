Porto di Ancona, 26 mila passeggeri transitati nel fine settimana

editato in: da

(Teleborsa) – Un nuovo fine settimana da bollino rosso al porto di Ancona. Da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio sono stati circa 26.000 i passeggeri complessivi registrati, provenienti dalle navi traghetto e della crociera MSC Sinfonia, che hanno transitato nel porto di Ancona.

Dai traghetti sono stati registrati quasi 24.000 passeggeri con 14 navi in partenza. Le persone in imbarco e sbarco verso la Grecia sono state 15.800, con sette traghetti per il week-end, le direttrici verso l’Albania e la Croazia sono invece percorse, rispettivamente, da 2,500 e 5,700 passeggeri.

MSC Crociere ha infine registrato oltre 2.600 fra crocieristi e personale dell’equipaggio in transito dal porto del capoluogo marchigiano. La compagnia di navigazione ha aumentato a 28 le toccate per quest’anno rispetto alle 20 del 2018. Per i crocieristi, sono disponibili i servizi di “Welcome to Ancona”, il progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche, capofila di un gruppo di soggetti privati e pubblici fra cui Comune di Ancona, Regione Marche e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.