Porti, riconferma di Mario Sommariva per Autorità Mare Adriatico Orientale

(Teleborsa) – Mario Sommariva confermato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. La nomina è avvenuta su proposta del presidente Zeno D’Agostino, in seno al Comitato di Gestione.

Per la conferma è stato tenuto in considerazione il “lavoro proficuamente svolto nel precedente mandato” ed il “raggiungimento di importanti obiettivi strategici per lo scalo giuliano”.

Il presidente D’Agostino, nel commentare la nomina, ha sottolineato “abbiamo restituito al futuro del porto ambizione e forza pari a una grande storia. Un risultato importante proprio a 300 anni dalla fondazione del porto franco”. Ed ha ricordato che, “con un’attenta politica di gestione del personale, sono state assunte e stabilizzate più di 450 nuove risorse umane ed è stata costituita ALPT, l’agenzia del lavoro portuale di cui Sommariva è presidente”.

“Ringrazio il presidente D’Agostino per la fiducia accordata e sono onorato di poterlo affiancare ancora in un percorso che ci porterà ad affrontare questioni fondamentali per il futuro del porto, della vita dei lavoratori e quindi per l’economia della città e della Regione”, ha replicato Sommariva.