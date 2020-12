Porti, F2i compra MarterNeri e gestirà così le merci a Livorno e Monfalcone

editato in: da

(Teleborsa) – F2i sgr, il principale fondo infrastrutturale italiano, ha acquisito il gruppo MarterNeri, gestore di terminali portuali a Monfalcone e Livorno, da VEI Log Spa. L’acquisizione verrà effettuata attraverso F2i Holding Portuale (FHP), società controllata dal Terzo Fondo F2i e dal Fondo F2i-ANIA. Le attività di MarterNeri si integreranno con quelle già svolte da FHP nei quattro terminal di Carrara, Marghera e Chioggia, acquisiti nel 2019.

Dal consolidamento in FHP nasce così il primo operatore portuale italiano nel settore delle rinfuse, attivo nell’Alto Adriatico e nel Tirreno con oltre 7 milioni di merci movimentate annualmente, 7 terminali in gestione, 200 mezzi di sollevamento e movimentazione, magazzini e infrastrutture di interconnessione. Il comparto delle merci rinfuse solide comprende prodotti siderurgici, cereali, cellulosa, fertilizzanti, moduli industriali speciali e altre merci che, per caratteristiche specifiche, non sono trasportate in container.

“Il settore della logistica portuale delle merci rinfuse è strategico per l’economia italiana ma è gestito in modo frammentato e manca di integrazione con la logistica di terra – ha dichiarato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr – nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito al grande interesse da parte di istituzioni e operatori stranieri, europei ed extra europei, verso i porti nazionali. La nuova geografia dei commerci e l’evoluzione geofisica dei trasporti stanno infatti determinando una crescente centralità delle coste italiane”.

Il disegno industriale realizzato da F2i, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali con asset per oltre 5 miliardi di euro, riguarda anche la logistica di terra via trasporto ferroviario, attività in cui recentemente F2i ha investito con l’acquisizione di CFI (Compagnia Ferroviaria Italiana), il maggior operatore nazionale indipendente. Dopo l’acquisizione di MarterNeri, il volume d’affari e il numero di addetti delle società appartenenti a F2i e operanti nel comparto delle merci rinfuse sono superiori, rispettivamente, a 170 milioni di euro e 630 persone.

“Dopo gli investimenti nei comparti ferroviario e aeroportuale, il Fondo ANIA rafforza il suo posizionamento nel settore dei trasporti acquistando MarterNeri, società operante nella logistica portuale. L’operazione ha una rilevanza strategica per l’economia che, dopo la pandemia, sarà chiamata a correre più veloce che mai, con infrastrutture all’altezza degli obiettivi di crescita che l’Italia si è prefissa”, ha dichiarato Maria Bianca Farina, Presidente dell’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.