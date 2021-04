Porti, Bellanova: “Ruolo cruciale per interscambio e motore della ripresa”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il sistema portuale italiano è un attore essenziale della catena logistica e del trasporto e se molte attività produttive si sono dovute fermare durante il periodo del lockdown, non è stato così per l’operatività dei nostri porti, dai quali hanno continuato a transitare le merci che hanno approvvigionato l’Italia”.

Così la viceministra Teresa Bellanova in occasione della 74° Assemblea nazionale della Federazione Italiana Piloti dei Porti, sottolineando che l’economia del mare è ” una materia poco conosciuta e molto sottovalutata nel nostro Paese”:

“Via mare transita il 57% delle nostre importazioni ed il 44% dell’export: circa 480 milioni di tonnellate di merci movimentate nei nostri porti ogni anno”, ha sottolineato Bellanova, indicando che “il vettore marittimo è il principale strumento, seguito dal quello stradale e ferroviario ” nell’interscambio commerciale e che “ancora oggi il 90% delle merci mondiali viaggia via mare e il nostro Mediterraneo, pur essendo solo l’1% dell’oceano mondo, vede passare per le sue acque il 20% degli scambi mondiali”

“Credo fermamente che la ripartenza passerà in maniera consistente dai porti e dobbiamo ripartire velocemente, come purtroppo velocemente ci siamo fermati”, ha detto la viceministra, ricordando che una buona parte delle risorse del PNRR è destinata proprio ai porti. “Ci sono misure per accrescere l’intermodalità dei nostri sistemi di trasporto, per migliorare le connessioni di ultimo miglio, le opere di accessibilità marittima, l’efficientamento energetico dei porti, la digitalizzazione per velocizzare il transito delle merci”.