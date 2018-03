Porti, accordo al Mit promosso da Delrio per l’uso del Gnl (gas naturale liquido) negli scali marittimi

(Teleborsa) – Protocollo di collaborazione tra Assoporti, Federchimica/Assogasliquidi, Assocostieri, Confitarma e Assoarmatori per l’utilizzo del Gas naturale liquido nei porti italiani. Firmata al Ministero Infrastrutture e Trasporti, presente il Ministro Delrio, l‘intesa tra le organizzazioni interessate che recepisce la direttiva “Dafi” (Directive alternative fuel iniziative), il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE che fornisce requisiti e linee guida per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Direttiva che ha permesso di individuare appunto il Gnl tra i carburanti su cui puntare per una riduzione delle emissioni inquinanti nel settore del trasporto. E il trasporto marittimo rappresenta appunto un mercato di riferimento importante in termini di volumi e di utilizzo del Gas naturale liquido quale carburante per la propulsione delle navi e per la gestione dei servizi di bordo.

Le principali associazioni di categoria degli armatori e del settore Gnl, coordinate da Assoporti presieduta da Zeno D’Agostino, metteranno a disposizione le specifiche competenze in un apposito tavolo di lavoro. Il tavolo istituito al Mit mira a uno studio approfondito di tipo strategico, giuridico-amministrativo, di indirizzo, di formazione del personale e operativo dei temi riguardanti l’utilizzo del Gnl in ambito portuale.

“Questo accordo che sono lieto di aver promosso e ospitato qui al Mit – ha detto il Ministro Delrio – rappresenta una cooperazione importante per fare dei porti un volano dello sviluppo economico e dell’innovazione sostenibile. Confido in un’azione congiunta di alto livello tra le associazioni coinvolte”.

Da parte loro, i Presidenti delle associazioni firmatarie hanno concordemente convenuto che “si tratta di un accordo storico in materia, ed è la prima volta su questo tema, così importante per lo sviluppo sostenibile dei nostri porti che viene posto all’ordine delle principali associazioni di categoria con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Assoporti. Finalmente avremo occasione di approfondire necessità e criticità in collaborazione diretta con le istituzioni”.

Ora, attraverso l’istituzione di specifici gruppi di lavori, verranno affrontati tutti gli aspetti legati all’uso del Gnl, Assoporti, che raggruppa le Autorità di Sistema di Portuale, oltre a fornire il supporto tecnico e know-how, si farà carico di trasferire i risultati che si raggiungeranno per quanto riguarda temi e proposte, sia in sede di Partenariato della logistica e dei trasporti che in Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.