Portale Sardegna, nasce progetto per intercettare nuovi trend del turismo

editato in: da

(Teleborsa) – Presentato oggi da Portale Sardegna , presso il Business Center “Fabrizio Pirani” dell’Aeroporto di Cagliari, l’innovativo progetto Portale Sardegna Point nato con l’obiettivo di ridefinire la strategia di sviluppo turistico della Destinazione Sardegna e offrire al Turista un’esperienza completa a 360 gradi.

Portale Sardegna Point è un progetto che punta sui nuovi trend del turismo, quali l’Extra-Alberghiero ed il Turismo Esperienziale, attraverso un modello basato su una rete di servizi turistici ad alto valore aggiunto, diversificati e complementari tra loro, selezionati da professionisti della destinazione Sardegna e, quindi, strettamente aderenti al territorio in cui si trovano, accessibili al turista in modo semplice e immediato; in tal modo Portale Sardegna vuole creare un ulteriore elemento di differenziazione rispetto a potenziali nuovi competitors.

L’obiettivo è quello di interconnettere, digitalizzare, standardizzare e classificare gli attrattori turistici presenti in Sardegna al fine di creare le condizioni per allungare la stagionalità dei flussi turistici, attraverso azioni di Marketing aggregate e maggiormente incisive. In tale contesto il presidio capillare nel territorio assume una doppia valenza: rafforzare il prodotto turistico e contestualmente ottimizzare il processo distributivo, differenziandosi ulteriormente rispetto agli altri competitors generalisti come Booking , Expedia e Airbnb mediante l’offerta di un servizio personalizzato e completo, dotato di un’assistenza in loco, selezionato e costruito ad hoc per rispondere al meglio alle esigenze di ogni singolo cliente.

Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna ha dichiarato:”Il network di Portale Sardegna Point rappresenterà un unicum nel panorama turistico italiano, grazie all’innovazione di processo e ad un modello di business bottom up che traccia un ulteriore solco rispetto ai player generalisti di settore e che contribuirà a differenziare ulteriormente i prodotti e servizi offerti del nostro gruppo. Con questo progetto e grazie alla partnership con Italianway ci inseriamo anche nel segmento delle seconde case con lo scopo di intercettare un trend in forte ascesa. Completano il progetto la partnership con Siendas, giovanissima società locale che funge da aggregatore di fornitori del settore Agroalimentare e quella con Escursì, società specializzata nel turismo esperienziale.”

Al momento il titolo sull’Aim segna una crescita del 4,43%.