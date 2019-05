POR FESR, 5 milioni per miglioramento tecnologie mobilità di Regione Lazio

editato in: da

(Teleborsa) – Presentate alla Regione Lazio due “importanti innovazioni” nel campo della mobilità pubblica per migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti nell’area metropolitana di Roma grazie a 5 milioni di fondi POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale gestito dal Commissario europeo per la Politica Regionale): la prima riguarda lo stanziamento di 3 milioni per la creazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica per 58 Comuni della Città Metropolitana; la seconda, invece, con 2 milioni di euro, darà all’utenza la possibilità di usufruire di nuovi sistemi informativi d’infomobilità. In questo modo si dovrebbe avere una migliore conoscenza in tempo reale di attese e possibilità di spostamento. Ciò sarà possibile grazie in buona parte appunto a fondi europei, con l’obiettivo in futuro di estendere queste novità all’intero territorio della Regione.

“I trasporti nel Lazio fanno un salto di qualità importante – ha detto il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti – e così in 58 Comuni dell’area metropolitana di Roma ci sarà il biglietto unico, anche elettronico. E soprattutto c’è un investimento sulle nuove tecnologie per controllare di più gli orari e mettere i cittadini nelle condizioni, anche fuori Roma, di sapere dell’arrivo del mezzo pubblico”.

“Questo sistema consentirà un coordinamento integrato dei servizi di trasporto e di mobilità, basato su dotazioni tecnologiche e organizzative all’avanguardia – ha commentato l’Assessore alla Mobilità regionale, Mauro Alessandri – ed entrambi i progetti saranno portati a termine entro il 2020. Dopo i 6 milioni di euro destinati ai Comuni per il rinnovo del parco mezzi, la Regione Lazio continua ad investire sul miglioramento del sistema di trasporto pubblico locale. Questi due progetti, dal valore complessivo di 5 milioni, hanno l’obiettivo di rendere ancora più moderno e accessibile il TPL (Trasporto Pubblico Locale) sull’intero territorio regionale, favorendo una migliore informazione agli utenti e una interoperabilità tra gli operatori del servizio”.