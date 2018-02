Popolare Vicenza, GdF esegue sequestro preventivo per 106 milioni

(Teleborsa) – Maxi sequestro preventivo della Guardia di Finanza nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, per un importo di 106 milioni di euro.

Nella mattinata di oggi, 5 febbraio 2018, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, su incarico della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione, nei confronti della “Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”, ad un sequestro preventivo ai fini della confisca in via diretta per l’importo di 106 milioni di euro, nell’ambito della nota indagine penale concernente le responsabilita` individuate nella gestione del citato Istituto bancario berico, che versa attualmente nella fase dell’udienza preliminare.

Si tratta dell’originario provvedimento di sequestro disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, riguardante il profitto del reato contestato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della CONSOB che e` stato posto in essere in occasione dell’operazione di aumento di capitale compiuta dalla banca popolare nel 2014.

In particolare, in esecuzione del citato provvedimento, la polizia economico-finanziaria ha sottoposto a sequestro, per l’importo di 106 milioni di euro, disponibilita` finanziarie giacenti su un rapporto di conto corrente acceso presso la filiale di Milano di un Istituto di credito nazionale ed intestato alla menzionata “Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa”, derivanti dalla pregressa liquidazione di asset rimasti nel patrimonio della banca popolare.