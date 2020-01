Popolare Bari, Fitd: vogliamo aiutare banca a risanarsi

editato in: da

(Teleborsa) – Con il sostegno alla Banca popolare di Bari “vogliamo aiutare questa banca a risanarsi, perchè il dissesto di un istituto di credito è un fatto che crea tensioni sociali molto forti”. Lo ha detto il Presidente del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), Salvatore Maccarone.

Un intervento, quello del Fondo interbancario di tutela dei depositi “indispensabile” per il salvataggio della Banca popolare di Bari.

Lo hanno sottolineato i commissari straordinari Antonio Blandini e Enrico Ajello in un’audizione alla Camera. Per l’istituto di credito barese, ha rimarcato Blandini, “particolarmente significativo è stato l’intervento del Fondo interbancario per 310 milioni. È stato indispensabile per affrontare con più tranquillità le attività dei prossimi mesi”.