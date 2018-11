Ponte Morandi, scaduti i termini per presentare progetto ricostruzione

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi 26 novembre, alle ore 12, è scaduto il termine per presentare i progetti preliminari relativi alle operazioni di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi a Genova, crollato lo scorso 14 agosto. C’è attesa per la lista dei nomi e per le valutazioni dlele offerte.

La parola al Sindaco della città ligure Marco Bucci, in veste di Commissario Straordinario per la ricostruzione, che ha dichiarato “entro una settimana verrà stabilito con chi avviare la procedura negoziale“. Questa scatterà dal prossimo 3 dicembre in seguito alla fase di manifestazione di interesse.

Dopo la conclamata esclusione di Autostrade dalla procedura, fortemente voluta dal Governo, dovrebbero essere una ventina le aziende che hanno consegnato presso il Matitone, grattacielo che ospita gli uffici comunali, la documentazione entro il tempo stabilito.

In pole per l’assegnazione unconsorzio d’impresa formato da Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr, la cui partecipazione è stata confermata dall’AD di Fincantieri Giuseppe Bono a margine di un evento a Gorizia. “Abbiamo presentato un progetto per la costruzione del ponte. Siamo in due, noi e Salini Impregilo, insieme con le migliori competenze italiane che collaboreranno con noi”, ha precisato il manager.