Ponte Morandi, nubifragio su Genova senza criticità nella zona del cantiere

(Teleborsa) – Come previsto dall’allerta gialla, un violento temporale si è abbattuto nella serata di ieri su Genova nella serata così Per un’ora la città è stata interessata da un nubifragio, per fortuna, senza che si sia registrata alcuna criticità nella zona del cantiere per la rimozione delle macerie di ponte Morandi.

La demolizione del Ponte dovrebbe cominciare i primi di settembre, secondo quanto annunciato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi: “Se avremo il via libera da parte della Procura di Genova, entro la prima settimana di settembre saremo in grado di poter procedere ai lavori di demolizione”, ha precisato ancora il sottosegretario, “non si può pensare che con l’arrivo dell’autunno e delle piogge la situazione possa restare quella di oggi. E poi occorre risolvere al più presto il problema della viabilità congestionata e quello ancora più drammatico degli sfollati”