Ponte Morandi, l’inaugurazione simbolica di Bucci: “Nuovo viadotto a Natale 2019”

(Teleborsa) – “Avremo il nuovo ponte a Natale del 2019”. Marco Bucci, il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione del viadotto Morandi, crollato il 14 agosto scorso che ha causato 41 morti, ha simbolicamente inaugurato il cantiere per la demolizione di ciò che resta dell’infrastruttura fissando i tempi per l’opera. “Appena avremo l’ok dalla Procura vedrete anche lo smontaggio”. Un’inaugurazione, appunto, simbolica in attesa della decisione della Procura sull’avvio dei lavori. Occorre dissequestrare un’area per iniziare a lavorare sui monconi. La demolizione, inoltre, prevede smontaggio e uso di micro cariche esplosive. Ed è proprio su queste che hanno dubbi i periti di Aspi. Prevista un’udienza con i tecnici della Procura e i periti di parte nella giornata di lunedì che dovrebbe sbloccare la situazione.

“Avvio ricostruzione dopo il 31 marzo” – Il Sindaco-Commissario sottolinea ancora: “Ci aspettiamo che la prossima settimana si possa andare a lavorare sopra il ponte con l’accordo con il Gip, naturalmente d’intesa con la Procura e rispettando le esigenze di tutti. Noi ribadiamo che l’obiettivo è quello di arrivare al 31 marzo con la demolizione arrivata a un punto tale da consentire l’avvio delle opere di ricostruzione”.

I progetti – Bucci però non rivela chi ricostruirà il ponte: ha fatto sapere di avere già scelto ma che il decreto per l’assegnazione dell’incarico arriverà entro martedì 18 dicembre. “Sulla scelta per la ricostruzione influisce tutto, dai costi all’estetica, alla qualità, al rapporto con la città”. In corsa il raggruppamento Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr, in vantaggio, e il Gruppo Cimolai. Il primo ha un progetto sull’idea “donata” da Renzo Piano, il secondo ha quattro “proposte”, di cui tre firmate dall’altro celeberrimo architetto, anche ingegnere e scultore, Santiago Calatrava Valls.