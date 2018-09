Ponte Morandi, Autostrade: seconda tranche di contributi per cittadini colpiti dal crollo

editato in: da

(Teleborsa) – A partire da domani mattina 20 settembre presso i due Punti di Ascolto, allestiti da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, la società raccoglierà ulteriori richieste di contributo economico per esigenze aggiuntive ed immediate dei cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa del crollo del Ponte Morandi. Le richieste potranno pervenire dalle 9 alle 18 all’interno del Centro Civico Buranello (Municipio II Centro Ovest di Genova) e della Scuola Caffaro.

A differenza di quanto avvenuto per i primi interventi, i contributi di Autostrade saranno definiti caso per caso sulla base delle specifiche esigenze manifestate e delle singole situazioni. In questo modo l’intervento di Autostrade per l’Italia potrà essere ancora più mirato e vicino ai cittadini genovesi interessati.

Anche in questo caso, come per gli altri tipi di sovvenzioni versati ai cittadini che vivono all’interno della Zona Rossa, Autostrade erogherà gli aiuti economici a fondo perduto e in modo del tutto indipendente da eventuali indennizzi o risarcimenti futuri.