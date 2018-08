Ponte Morandi, allerta meteo a Genova: sospese tutte le operazioni

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ancora allerta maltempo a Genova, la prima dopo il terribile 14 agosto in cui è collassato il ponte Morandi che è costato la vita a 42 persone. L’area osservata speciale è, ovviamente, quella dei lavori.

ALLERTA GIALLA – “Fino a sabato alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”, ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza, Giovanni Toti.

“Saranno 24 ore di vento e pioggia forte. È il primo temporale che affrontiamo da quando abbiamo avuto, il 14 agosto scorso, questa disgrazia” , ha aggiunto.

Tutti i presenti nell’alveo del fiume Polcevera verranno sfollati nel momento dell’entrata in vigore dell’allerta “gialla”.