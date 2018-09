Ponte Morandi, a un mese dal crollo Genova si ferma per ricordare

editato in: da

(Teleborsa) – Un mese dopo il crollo di Ponte Morandi, Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 vittime del disastro.

Alle 11:36 ora della tragedia è sceso il silenzio sulla città. I negozi hanno abbassato le saracinesche, taxi e bus hanno spento i motori, la gente in strada si è fermata in raccoglimento. “Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento su La Stampa e Il Secolo XIX. La città “è stata colpita da una tragedia inaccettabile” e “ricostruire è un dovere. Ritrovare la normalità, una speranza che va resa concreta. Bisogna farlo in tempi rapidi, con assoluta trasparenza, con il massimo di competenza”.

Intanto, è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto emergenze per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze. Gli interventi per il capoluogo ligure sono stati approvati tra le tensioni di M5S e Lega. La querelle riguarda il nome del Commissario che ancora non c’è stato e arriverà successivamente con un Decreto del Presidente del Consiglio.