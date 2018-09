Ponte Genova: FS, ruolo Italferr sarà in linea con sua mission

editato in: da

(Teleborsa) – La mission aziendale di Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, “è lo sviluppo delle progettazioni e l’affidamento degli appalti in nome e per conto del Committente”.

E’ quanto precisa FS in una nota in riferimento alle notizie stampa circa il ruolo di Italferr nella ricostruzione del Ponte Morandi di Genova.

“Inoltre, Italferr esegue la gestione dei progetti e la supervisione della costruzione degli investimenti ferroviari del Gruppo FS in Italia e di opere anche non ferroviarie in tutto il mondo in quanto partecipa, con successo, a gare internazionali di progettazione, direzione e supervisione lavori, Project Management, Project Management Consulting” – continua il Gruppo nella nota -. “Per questi motivi e in ragione della mission aziendale, Italferr quindi potrà mettere a disposizione il proprio know-how, oltre alle competenze specialistiche dei propri ingegneri e tecnici, nella progettazione e nella direzione e supervisione dei lavori delle opere previste dai soggetti scelti per la costruzione del nuovo ponte”.