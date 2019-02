Ponte Genova, “entro il 15 aprile 2020 nuovo ponte sarà aperto al traffico”

editato in: da

(Teleborsa) – “Entro il 15 aprile 2020 il nuovo ponte sarà collaudato e aperto al traffico“, così dichiara il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, rispondendo ad un’interrogazione in merito ai tempi di realizzazione del nuovo Ponte di Genova.

“Secondo il cronoprogramma del contratto sottoscritto dal Commissario straordinario Bucci e dalle imprese, si stabilisce a 190 giorni il periodo della demolizione e a 382 quello massimo per la ricostruzione“, continua Rixi in Commissione Ambiente alla Camera.

A fare da deterrente contro i ritardi, tranquillizza il viceministro, ci sarebbero salatissime multe imposte dall’accordo ed inserite per la prima volta in un contratto di opera pubblica. Queste toccherebbero cifre fino a 202 mila euro al giorno per il ritardo nell’esecuzione proprio per evitare l’allungamento dei tempi e dare certezza del raggiungimento dell’obiettivo nella data prestabilita.

“Sicuramente è una grande sfida che l’Italia e le imprese coinvolte hanno raccolto e potrà rappresentare un modello anche per il futuro nella realizzazione delle opere pubbliche”, conclude Rixi.