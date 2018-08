Ponte Genova, Autostrade pubblica online convenzione con MIT

editato in: da

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia ha deciso di pubblicare on line il testo della convezione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), “per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema” del crollo del ponte Morandi di Genova.

“Nessuna norma interna o prassi internazionale prevede la pubblicazione di tali documenti relativi alle concessioni autostradali – precisa la società in una nota – . Ciò anche per assicurare parità di condizioni sul mercato tra i vari operatori del settore, anche per il caso di nuove procedure di affidamento”.

Autostrade per l’Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini – attraverso il proprio sito web – il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS) approvata unitamente agli allegati dalla legge n. 101 del 2008, nonché i successivi Atti aggiuntivi e relativi Allegati.

In questo modo la società rende noti tutti gli elementi che regolano la concessione, compreso il cosiddetto Piano Finanziario (allegato E) redatto ai sensi delle delibere CIPE.

La gran parte di questi documenti era stata già pubblicata sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 2 febbraio 2018, mentre la totalità dei documenti stessi era stata già resa disponibile nella scorsa legislatura (maggio 2017) ai membri della Commissione Lavori Pubblici del Senato per consultazione.