Politiche industriali, Orlando: necessaria una discussione sul futuro dell’automotive

(Teleborsa) – Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha sottolineato l’urgenza di aprire un dibattito sulla filiera dell’automotive in Italia e di fissare delle regole per le imprese che intendono chiudere. “È molto importante mettere in campo delle politiche industriali e noi dobbiamo, urgentemente, aprire una grande discussione sulla filiera dell’automotive che è quella più direttamente interessata dalla transizione ecologica”, ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione della Conferenza dei lavoratori del PD a Sulmona. “Dobbiamo anche mettere alcune regole sulle modalità attraverso le quali le imprese decidono di chiudere”, ha aggiunto.

“È urgente una normativa che riguardi la questione che non chiamerei più delocalizzazione ma chiusure dettate da esigenze di carattere speculativo-finanziario. Queste cose vanno governate”, ha affermato il ministro Orlando.