Spread in salita e Borsa in caduta: i timori dei mercati sull’Italia

(Teleborsa) – Partenza in forte calo per Piazza Affari in un’Europa che mostra invece rialzi contenuti. Previsti volumi di scambio la media vista l’assenza di Francoforte e Zurigo, chiuse per festività.

In una sessione sostanzialmente priva di dati macroeconomici e spunti di rilievo l’attenzione degli investitori sarà ancora concentrata sull’Italia. I leader di Lega e Movimento 5 Stelle saliranno al Colle per riferire al Presidente della Repubblica sull’accordo di Governo e fornire il nome del Premier.

Dal punto di vista finanziario, grande attenzione ai movimenti sul mercato dei titoli di Stato, in particolare allo Spread tra il BTP decennale e il Bund tedesco, che si posiziona a 170 punti base, con un incremento di 7 punti base. In tensione anche il rendimento del BTP decennale, al 2,27%.

Resta inoltre sui massimi il differenziale con la Spagna a 80 punti base.

Da rilevare inoltre che oggi numerose società staccano la cedola, cosa che potrebbe influire sull’andamento dell’azionario tricolore.

Dal fronte internazionale, da segnalare i segnali di pace tra Stati Uniti e Cina sui dazi.

Sul valutario prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che mostra un leggero calo dello 0,39%.

Tra le principali commodities in retromarcia l’oro, che scivola a 1.282 dollari l’oncia, mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza dello 0,55%.

Tra gli indici di Eurolandia Londra avanza dello 0,45%, Parigi dello 0,22%.

A Milano il FTSE MIB sconta l’incertezza politica e i timori per una svolta anti-europeista da parte del possibile Governo giallo-oro, oltre che l’effetto dividendi, mostrando un ribasso dell’1,70%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l’1,41%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,71%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per CNH Industrial, che avanza dell’1,76%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su UnipolSai, che lascia sul parterre il 6,54%, Intesa Sanpaolo -6,28%, Italgas -5,17% e Generali Assicurazioni -4,87%, tutte all’appuntamento con lo stacco della cedola.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ansaldo (+2,13%), Fincantieri (+1,47%), El.En (+1,26%) e Gima Tt (+1,24%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saras, che cede il 4,27%.

