Polis Fondi SGR delibera rimborso parziale quote fondo in liquidazione

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR ha deliberato di procedere, nell’interesse dei partecipanti al Fondo Polis in liquidazione, ad un rimborso parziale pro-quota di complessivi 5.805.000 euro, pari a 45 euro per ciascuna delle 129.000

quote in circolazione.

L’ammontare del rimborso risulta determinato dalla liquidità generata dall’avvenuta cessione di un immobile a Domodossola, perfezionata lo scorso 20 dicembre ad un corrispettivo di 6 milioni di euro oltre oneri.

Il rimborso – corrispondente al 96,75% del ricavo della vendita – sarà messo in pagamento dal 10 febbraio 2020, record date 11 febbraio 2020 e valuta al 12 febbraio 2020.