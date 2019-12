Polis Fondi perfeziona vendita immobile a Domodossola

editato in: da

(Teleborsa) – Polis Fondi SGR, partecipata da UBI Banca, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza in LCA, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banca Valsabbina e da Unione Fiduciaria, ha perfezionato la vendita dell’immobile di proprietà del Fondo “Polis in liquidazione” sito in Domodossola (Vco), Regione alle Nosere, a un corrispettivo di 6 milioni di euro, oltre oneri.

L’operazione rientra tra le attività finalizzate alla dismissione degli asset del portafoglio immobiliare del Fondo Polis.