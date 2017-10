Poligrafici Printing, controllata CSP sigla accordo per stampa Gazzetta di Parma

(Teleborsa) – Poligrafici Printing tramite la controllata Centro Stampa Poligrafici (“CSP”), ha raggiunto un accordo con Gazzetta di Parma per la stampa del quotidiano Gazzetta di Parma. L’intesa decorrerà dal 1° febbraio 2018 ed avrà durata di cinque anni, prevede la stampa di tutte le copie della Gazzetta di Parma.

Lo stabilimento di produzione sarà quello di Bologna con back up lo stabilimento di Firenze. L’investimento complessivo, stimato nell’ordine di 1,2 milioni di euro, si è reso necessario per adeguare gli impianti alle caratteristiche del quotidiano Gazzetta di Parma nonché per adattarsi a quelle che sono le attuali richieste di mercato in tema di formato del quotidiano.