Poligrafici Printing, controllata CSP cede terreno edificabile a Firenze

(Teleborsa) – Bologna, 28 dicembre 2018

Poligrafici Printing ha annunciato che la controllata Centro Stampa Poligrafici ha perfezionato l’operazione di vendita di un terreno edificabile di proprietà sito in località Centola Campi Bisenzio (Firenze) ad un prezzo di circa 1 milione e 51 mila euro.

Il terreno in questione era classificato, nel bilancio al 31 dicembre 2017, come “destinato alla vendita” e non attinente all’attività di stampa. La vendita determinerà una plusvalenza lorda, sia a livello di bilancio civilistico che consolidato, di circa 1 milione di euro.

I proventi dell’operazione verranno indirizzati per l’ordinaria attività di CSP nonché per la distribuzione, nel 2019, di un maggior dividendo alla capogruppo Poligrafici Printing, determinando inoltre un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta.