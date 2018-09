Poligrafica S. Faustino continua il piano di buy back

editato in: da

(Teleborsa) – Poligrafica S. Faustino ha acquistato, tra il 20 e il 28 settembre 2018, n. 8.441 azioni ordinarie pari allo 0,751% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 6,1070 euro, per un controvalore totale pari a 51.548,98 euro.

Alla data odierna Poligrafica S. Faustino S.p.A. detiene n. 8.441 azioni proprie, pari allo 0,751% del capitale sociale.

Oggi in Borsa seduta vivace per l’azienda specializzata in servizi di printing, che è stata protagonista di un allungo verso l’alto con un progresso dell’1,64%.