Poligrafica S. Faustino continua il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Poligrafica San Faustino, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea svoltasi in data 18 aprile 2019 e avviato dal Consiglio di Amministrazione in pari data, ha acquistato, tra il 9 ed il 12 marzo 2020, n. 10.419 azioni ordinarie, pari allo 0,93% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 5,259 euro, per un controvalore totale pari a 54.802,90 euro.

La società, dopo la suddetta operazione, detiene quindi n. 34.392 azioni proprie, pari al 3,061% del capitale sociale.

(Foto: © Kapin Krisztin/123RF)