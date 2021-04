Poligrafica S. Faustino, CdA approva fusione in Campi: delisting entro fine anno

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Poligrafica S. Faustino, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di PSF nella Campi S.r.l. (società partecipata da Alberto, Giuseppe, Francesco, Emilio e Giovanni Frigoli) che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci di PSF.

Il progetto di fusione è stato approvato, in data odierna, anche dal consiglio di amministrazione di Campi S.r.l. L’operazione, si legge in una nota, “persegue lo scopo, tra l’altro, di revocare le azioni di PSF dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e di conseguire un risparmio di costi collegati al venir meno degli oneri connessi alla quotazione medesima e all’accorciamento della catena societaria”. Si prevede che il perfezionamento della fusione avverrà nel corso del quarto trimestre 2021.

Sulla base del rapporto di cambio individuato dagli organi amministrativi delle società coinvolte, per ciascuna azione ordinaria di PSF verranno assegnate 4,296 azioni ordinarie di Campi (post trasformazione in società per azioni dell’ncorporante). Le azioni di nuova emissione della incorporante avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti. In particolare, nel contesto della fusione, è prevista la trasformazione dell’incorporante in società per azioni, l’annullamento della azioni proprie di PSF ed un aumento gratuito del capitale sociale dell’incorporante sino a 4.566.249 euro e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni dell’incorporanda.

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della incorporante post fusione saranno assegnate a tutti i soci della incorporanda, in applicazione del rapporto di cambio, al netto delle azioni di PSF per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso dai soggetti a ciò legittimati e non acquistate prima dell’atto di fusione. Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

