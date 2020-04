Poligrafica S. Faustino acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Poligrafica S. Faustino, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea svoltasi in data 18 aprile 2019 e avviato dal Consiglio di Amministrazione in pari data, comunica che, tra il 30 ed il 31 marzo 2020, ha complessivamente acquistato 3.700 azioni ordinarie pari allo 0,329% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 5,459 euro, per un controvalore totale pari a 20.200,30 euro.

Al 3 aprile, la società specializzata in servizi di publishing detiene 62.903 azioni proprie, pari al 5,599% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per Poligrafica S. F, che lievita dell’1,87%.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)