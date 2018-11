Poco mossi i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee, con l’attenzione degli operatori che non perde di vista la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l’outlook più debole sulla crescita. Stabile Piazza Affari: entro domani l’Italia dovrà inviare la legge di bilancio, rivista e corretta, a Bruxelles.

Sul mercato Forex, segno meno per l’Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,71%). Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,69%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 300 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.

Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,30%. Frazionale anche la salita Londra, +0,64% e Parigi, +0,52%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 19.255 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+3,88%), materie prime (+1,65%) e petrolio (+1,22%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti bancario (-0,81%), sanitario (-0,76%) e automotive (-0,50%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Telecom Italia che segna un importante progresso del 5,23%. A spingere il titolo è il progetto del Governo, favorevole all’integrazione in un’unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber.

Vola Saipem, con una marcata risalita del 2,26% sulla scia dei prezzi del petrolio in rialzo.

Leonardo avanza dell’1,44%: prima dell’avvio del mercato ha annunciato un contratto per 22 elicotteri AW169Mdalla Guardia di Finanza.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Carel Industries (+2,59%), Zignago Vetro (+2,20%), Juventus (+2,19%) e Salini Impregilo (+2,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir, che prosegue le contrattazioni a -3,20%.

Sospeso per la sola giornata odierna, il titolo Banca Carige, “in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione di oggi 12 novembre”.