Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) – Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street. L’indice Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,58%; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500, che continua la seduta a 2.681,78 punti, in calo dello 0,73%. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,39%), come l’S&P 100 (-0,8%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari (-1,36%), utilities (-1,30%) e finanziario (-0,94%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Cisco Systems (+4,58%) e Apple (+1,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.

Scivola Wal-Mart, con un netto svantaggio dell’1,22%.

In rosso Home Depot, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,05%.

Spicca la prestazione negativa di Exxon Mobil, che scende dell’1,01%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netease (+8,27%), Cisco Systems (+4,58%), Jd.Com (+2,48%) e Ctrip.Com International (+1,94%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Vodafone, che ottiene -2,92%.

Ross Stores scende dell’1,77%.

Calo deciso per Dollar Tree, che segna un -1,71%.

Sotto pressione Shire, con un forte ribasso dell’1,67%.