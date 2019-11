Poco mossa Wall Street

editato in: da

Vendite su Intuit, che registra un ribasso dell’1,15%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 28.121,68 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.150,55 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,59%), come l’S&P 100 (0,4%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+0,77%), telecomunicazioni (+0,74%) e informatica (+0,42%).

Al top tra i giganti di Wall Street, McDonald’s (+1,08%), Visa (+1,04%), Home Depot (+0,92%) e Apple (+0,82%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su DOW, che ha terminato le contrattazioni a -1,01%.

Giornata fiacca per IBM, che segna un calo dello 0,81%.

Piccola perdita per Intel, che scambia con un -0,76%.

Tentenna Caterpillar, che cede lo 0,73%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Autodesk (+3,94%), Western Digital (+2,90%), Micron Technology (+2,55%) e Liberty Global (+2,50%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tripadvisor, che ha chiuso a -1,48%.

Spicca la prestazione negativa di Analog Devices, che scende dell’1,46%.

Intuit scende dell’1,17%.

Calo deciso per Dollar Tree, che segna un -1,15%.