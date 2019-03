Poco mossa la Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue con fare prudente la borsa di Wall Street mentre l’attenzione degli operatori resta catalizzata sulla riunione della Federal Reserve, che non dovrebbe annunciare sorprese in tema di tassi. Sul fronte macro, è stato pubblicato l’indice NAHB sul mercato immobiliare, che ha mostrato unsentiment di fiducia stabile tra i costruttori, contro attese per un lieve miglioramento.

Fra i temi della giornata va segnalata ancora la Boeing, che continua ad esercitare pressioni sull’indice delle Blue Chips dopo la sventura del velivolo 373 MAX.

Gli indici statunitensi viaggiano sui livelli di della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul Dow Jones, mentre, al contrario, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.831,37 punti. In progresso il Nasdaq 100 (+0,28%), come l’S&P 100 (0,5%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,38%), finanziario (+1,10%) e beni di consumo secondari (+1,01%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-0,67%) e utilities (-0,61%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Goldman Sachs (+2,20%), United Health (+1,30%), Exxon Mobil (+1,18%) e Wal-Mart (+1,09%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che prosegue le contrattazioni a -1,70%.

Scivola Boeing, con un netto svantaggio dell’1,64%.

Sottotono McDonald’s che mostra una limatura dello 0,87%.

Deludente Procter & Gamble, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Marriott International (+2,23%), Amazon (+2,08%), Broadcom (+1,68%) e O’Reilly Automotive (+1,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Facebook, che continua la seduta con -3,22%.

In rosso Tesla Motors, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,93%.

Spicca la prestazione negativa di Regeneron Pharmaceuticals, che scende dell’1,82%.

Alexion Pharmaceuticals scende dell’1,81%.