Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.315 punti (-0,14%); sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.352 punti (+0,08%). In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,47%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,01%).

È aumentata, risultando leggermente sopra le attese, l’inflazione negli Stati Uniti a settembre. L’aumento dei prezzi spaventa gli investitori, con i problemi alla supply chain che potrebbero avere effetti sui margini dei trimestre in corso. È intanto iniziata la stagione delle trimestrali della banche, con BlackRock che ha registrato un utile del 3° trimestre in crescita del 19% e JPMorgan che ha messo a segno utili in crescita trainati dal boom dell’M&A e una forte performance nelle IPO.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+0,57%) e materiali (+0,56%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto finanziario, che riporta una flessione di -1,07%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+1,55%), 3M (+1,30%), Salesforce.Com (+1,24%) e Johnson & Johnson (+1,15%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -4,33%.

In apnea JP Morgan, che arretra del 2,70%.

Preda dei venditori Visa, con un decremento dell’1,88%.

Si concentrano le vendite su McDonald’s, che soffre un calo dell’1,07%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Xilinx (+3,88%), Moderna (+3,71%), Citrix Systems (+3,16%) e Baidu (+2,77%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Airlines, che continua la seduta con -3,51%.

Tonfo di Monster Beverage, che mostra una caduta del 3,13%.

Vendite su Marriott International, che registra un ribasso dell’1,21%.

Seduta negativa per Henry Schein, che mostra una perdita dell’1,11%.