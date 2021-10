Poco mossa la Borsa americana

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 34.748 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.388 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,23%); sulla parità l’S&P 100 (-0,12%).

Gli investitori si preparano intanto a valutare le prime trimestrali: mercoledì tocca a JPMorgan, seguita giovedì da Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, e Goldman Sachs venerdì.

Energia (+1,11%) e materiali (+0,69%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori telecomunicazioni (-0,62%) e utilities (-0,56%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, DOW (+1,04%), Chevron (+0,85%), Merck (+0,79%) e Home Depot (+0,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney, che continua la seduta con -0,89%.

Contrazione moderata per Visa, che soffre un calo dello 0,63%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Baidu (+1,79%), Liberty Global (+1,54%), Starbucks (+1,44%) e Liberty Global (+1,37%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Electronic Arts, che continua la seduta con -1,30%.

In rosso Comcast, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,16%.

Spicca la prestazione negativa di Facebook, che scende dell’1,16%.

Discovery scende dell’1,08%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Mercoledì 13/10/2021

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,3%)

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)

Giovedì 14/10/2021

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 326K unità)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,3%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%).