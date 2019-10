Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura in stand-by per Wall Street che vede iniziare il periodo delle trimestrali delle importanti compagnie americane e rimane in attesa degli sviluppi sulle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.

New York inizia la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 26.835,97 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 3.013,07 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,44%), come l’S&P 100 (0,3%).

sanitario (+0,82%), beni di consumo per l’ufficio (+0,68%) e energia (+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, Procter & Gamble (+4,12%), Walt Disney (+2,23%), Boeing (+2,05%) e United Technologies (+1,48%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Travelers Company, che continua la seduta con -6,73%.

In caduta libera McDonald’s, che affonda del 3,47%.

Pesante Merck & Co, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.

Giornata fiacca per Home Depot, che segna un calo dello 0,54%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Biogen (+39,41%), Paccar (+3,77%), Regeneron Pharmaceuticals (+2,55%) e Vertex Pharmaceuticals (+2,47%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mattel, che ottiene -5,27%.

Seduta drammatica per Liberty Global, che crolla del 3,96%.

Sensibili perdite per Liberty Global, in calo del 3,82%.

Seduta negativa per Netflix, che mostra una perdita dell’1,17%.

