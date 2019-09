Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – New York continua la sessione in leggero rialzo grazie alle notizie provenienti dalla Banca Centrale del vecchio continente, che ha varato un insieme di misure a sostegno dell’economia, e dal fronte dazi, con un alleggerimento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti in vista dei negoziati di ottobre.

Il Dow Jones si ferma a 27.219,44 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.009,52 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,37%); pressoché invariato lo S&P 100 (-0,1%).

materiali (+1,18%), finanziario (+1,03%) e beni industriali (+0,79%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-0,72%), beni di consumo per l’ufficio (-0,67%) e utilities (-0,53%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Health (+2,03%), JP Morgan (+1,95%), Caterpillar (+1,21%) e Boeing (+1,08%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -2,49%.

Preda dei venditori Travelers Company, con un decremento dell’1,11%.

Si concentrano le vendite su Pfizer, che soffre un calo dell’1,05%.

Vendite su Intel, che registra un ribasso dell’1,04%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Ctrip.Com International Spon Each Rep (+3,01%), Monster Beverage (+2,52%), United Airlines Holdings (+2,20%) e Netflix (+2,17%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Broadcom, che ottiene -3,02%.

Pessima performance per Apple, che registra un ribasso del 2,49%.

Seduta negativa per Sirius XM Radio, che mostra una perdita dell’1,55%.

Sotto pressione Regeneron Pharmaceuticals, che accusa un calo dell’1,51%.