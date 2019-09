Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura ingessata per New York appesantita dai rinnovati timori di un rallentamento dell’economia mondiale ridestatisi dopo la pubblicazione del dato macro cinese sulla produzione industriale, in evidente contrazione rispetto al valore precedente.

Wall Street continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 26.804,55 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 2.968,74 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,54%), come l’S&P 100 (-0,3%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+1,04%) e finanziario (+0,62%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l’ufficio (-0,72%), sanitario (-0,70%) e informatica (-0,69%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+1,56%), JP Morgan (+1,24%), Exxon Mobil (+1,05%) e Chevron (+0,91%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Merck & Co, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.

Sensibili perdite per Visa, in calo del 2,28%.

In apnea McDonald’s, che arretra del 2,00%.

In rosso Procter & Gamble, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,39%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Micron Technology (+1,32%), Baidu (+0,93%), Kraft Heinz (+0,82%) e Hasbro (+0,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Mercadolibre, che ottiene -2,82%.

Tonfo di Workday, che mostra una caduta del 2,30%.

Spicca la prestazione negativa di Idexx Laboratories, che scende dell’1,78%.

KLA-Tencor scende dell’1,66%.