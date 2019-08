Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Opening Bell in rosso per Wall Street, appesantita dalle ultime notizie provenienti dalla Casa Bianca contro Huawei.Il Dow Jones si ferma a 26.333,53 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità lo S&P-500, che retrocede a 2.929,78 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,48%), come l’S&P 100 (-0,3%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori informatica (-0,73%), beni industriali (-0,54%) e materiali (-0,48%) sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Merck & Co (+0,99%), Travelers Company (+0,67%), American Express (+0,57%) e McDonald’s (+0,52%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems, che ottiene -1,17%.

Tentenna Intel, che cede lo 0,89%.

Sostanzialmente debole IBM, che registra una flessione dello 0,86%.

Si muove sotto la parità Caterpillar, evidenziando un decremento dello 0,85%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Broadcom (+2,17%), FOX (+1,31%), Twenty-First Century Fox (+1,28%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+1,16%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Activision Blizzard, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.

Affonda Symantec, con un ribasso del 2,92%.

Crolla Monster Beverage, con una flessione del 2,52%.

Vendite a piene mani su Kraft Heinz, che soffre un decremento del 2,50%.