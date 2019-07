Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Apre in lieve rialzo Wall Street trainata dai titoli di Alphabet e Intel e dai dati macroeconomici che hanno mostrato un rallentamento meno forte del previsto per l’economia americana.



Il Dow Jones si ferma a 27.151,18 punti, mentre, al contrario, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 3.017,46 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,05%), come l’S&P 100 (0,6%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+3,04%), sanitario (+0,59%) e informatica (+0,49%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti materiali (-0,81%) e energia (-0,43%).

Al top tra i giganti di Wall Street, McDonald’s (+2,01%), Coca Cola (+0,98%), Procter & Gamble (+0,76%) e Visa (+0,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che continua la seduta con -1,15%.

Fiacca Caterpillar, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.

Discesa modesta per Travelers Company, che cede un piccolo -0,56%.

Pensosa United Technologies, con un calo frazionale dello 0,56%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Alphabet (+10,90%), Alphabet (+10,74%), Fiserv (+5,97%) e Starbucks (+5,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Charter Communications, che ottiene -4,06%.

Affonda Amazon, con un ribasso del 2,05%.

Seduta negativa per Tesla Motors, che mostra una perdita dell’1,77%.

Sotto pressione Xilinx, che accusa un calo dell’1,61%.