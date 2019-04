Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa Wall Street in avvio di seduta, con i riflettori puntati su Morgan Stanleyche ha comunicato una trimestrale migliore delle attese degli analisti. L’indice Dow Jones viaggia sulla parità a 26.451,69 punti, mentre, l’S&P-500 si porta a 2.912,96 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,63%); invariato l’S&P 100 (+0,2%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti beni industriali (+0,79%), energia (+0,72%) e informatica (+0,56%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,79%), Caterpillar (+1,61%), Dowdupont (+0,69%) e Coca Cola (+0,62%). Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM, che ottiene -4,73%. Seduta negativa per Verizon Communication, che mostra una perdita dell’1,21%. Sottotono United Health che mostra una limatura dello 0,87%. Deludente Merck & Co, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Qualcomm (+15,81%) dopo l’accordo conApplesui brevetti, CSX (+4,15%), United Continental Holdings (+3,92%) e Intel (+2,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Liberty Global -2,15%. Sotto pressione T-Mobile Us, che accusa un calo dell’1,62%. Scivola Take Two Interactive Software, con un netto svantaggio dell’1,39%. In rosso Align Technology, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,36%.