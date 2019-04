Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Apre senza stravolgimenti Wall Street, frenata dalle nuove preoccupazioni che attraversano il globo sul probabile rallentamento economico mondiale. Anche i dati macroeconomici interni, pubblicati ad un’ora dall’apertura sugli ordini di beni durevoli, in calo dell’1,6% a febbraio, non aiutano a tirare su le contrattazioni.

New York perciò continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 26.258,42 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario, in rialzo lo S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.867,19 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,35%), come l’S&P 100 (1,1%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+2,42%), beni industriali (+2,07%) e materiali (+1,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -0,71%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+3,51%), JP Morgan (+3,36%), United Technologies (+3,34%) e Boeing (+2,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su McDonald’s, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.

Incolore United Health, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Senza slancio Johnson & Johnson, che negozia con un -0,1%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Microchip Technology (+5,46%), Autodesk (+5,13%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+3,71%) e Applied Materials (+3,71%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Monster Beverage, che continua la seduta con -2,36%.

Dollar Tree è stabile, riportando un misero -0,02%.

Andamento cauto per Xcel Energy, che mostra una performance pari a 0%.

Poco mosso Celgene, che mostra un +0,01%.