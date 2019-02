Poco mossa la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 26.079,94 punti; rimane ai nastri di partenza l’S&P-500, che si posiziona a 2.794,75 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,03%), come l’S&P 100 (0,0%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.

Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+0,95%), Cisco Systems (+0,81%), Travelers Company (+0,68%) e Chevron (+0,64%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -2,14%. Preda dei venditori Home Depot, con un decremento dell’1,98%. In luce JP Morgan, con un ampio progresso dell’1,04%. Discesa modesta per Wal-Mart, che cede un piccolo -0,64%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Electronic Arts (+2,85%), Biomarin Pharmaceutical (+2,04%), American Airlines (+1,91%) e Liberty Global (+1,68%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Nxp Semiconductors N V, che continua la seduta con -3,31%. Pesante Kraft Heinz, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali. Seduta drammatica per Sirius XM Radio, che crolla del 2,24%. Sensibili perdite per Mercadolibre, in calo del 2,11%.