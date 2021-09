Poco mossa in chiusura Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.751 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si ferma a 4.474 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,08%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l’S&P 100 (-0,16%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto beni di consumo secondari. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori materiali (-1,09%), energia (-1,06%) e utilities (-0,82%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+1,63%), McDonald’s (+0,86%), American Express (+0,84%) e Home Depot (+0,83%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Goldman Sachs, che ha chiuso a -1,36%.

Scivola Merck, con un netto svantaggio dell’1,25%.

In rosso DOW, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,21%.

Spicca la prestazione negativa di Caterpillar, che scende dell’1,04%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, American Airlines (+2,63%), Tractor Supply (+2,12%), Twenty-First Century Fox (+2,11%) e Applied Materials (+2,03%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Paccar, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.

Crolla Wynn Resorts, con una flessione del 2,39%.

Vendite a piene mani su Bed Bath & Beyond, che soffre un decremento del 2,29%.

Citrix Systems scende dell’1,35%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Venerdì 17/09/2021

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 72 punti; preced. 70,3 punti)

Lunedì 20/09/2021

16:00 USA: Indice NAHB (atteso 75 punti; preced. 75 punti)

Martedì 21/09/2021

14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -190 Mld $; preced. -195,7 Mld $)

Mercoledì 22/09/2021

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 2%)

Giovedì 23/09/2021

15:45 USA: PMI servizi (preced. 55,1 punti).