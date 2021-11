PNRR, Hedberg (WINDTRE): “Puntare su partnership pubblico-privata”

(Teleborsa) – “Penso che il PNRR rappresenti una grande opportunità in diversi settori, dalla salute all’istruzione, dalla manifattura alla sicurezza, fino alle smart city. Ma è necessario che le risorse siano stanziate in modo chiaro e semplice per generare valore“. Lo ha dichiarato Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di WINDTRE, intervenuto oggi all’incontro “CEOforLIFE PNRR Task Force – Luiss Edition – Charged up’”.

“Nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, è prioritario assicurarsi che questa importante occasione si traduca nella possibilità di abilitare e potenziare tecnologie come la fibra, il 5G o l’FWA – ha aggiunto il CEO – e, soprattutto, di costruire le competenze necessarie per la competitività e lo sviluppo del Paese. Per raggiungere tale obiettivo, in questa delicata fase di ripartenza, è fondamentale lavorare insieme, attraverso partnership pubblico-privato, come quella che vede WINDTRE impegnata con Luiss, con CEOforLIFE e con le istituzioni”.

“Un’intesa – ha concluso Hedberg – che ha al centro i giovani e la loro formazione: è infatti compito dei leader ispirare i talenti e valorizzare la loro energia, le loro capacità e il senso di responsabilità verso il futuro”.