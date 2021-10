PNRR, Giovannini: nessuna revisione delle opere incluse

(Teleborsa) – Il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha dichiarato che la lista delle opere incluse nel PNRR non verrà rivista perché “le opere sono state selezionate per essere completate entro il 2026, fanno parte dell’accordo con l’Unione Europea e sono state selezionate proprio sulla base delle nuove procedure immaginate come opere da completare, almeno in termini di lotti funzionali, entro la scadenza del PNRR”. Giovannini in audizione alla Camera sul federalismo fiscale ha parlato anche della possibilità di estendere le procedure semplificate anche ad opere non incluse nel Recovery Plan, “così da velocizzare la realizzazione di quelle opere”. L’opzione sarà tra i punti all’ordine del giorno in sede di definizione del nuovo codice dei contratti ha assicurato il ministro.

Giovannini ha parlato anche dell’obiettivo che il PNRR dedica alla riduzione del gap di infrastrutture tra le diverse aree geografiche del territorio: “non solo Nord-Sud, ma anche Est-Ovest del Paese, compreso quello riferibile ad aree interne infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali dei servizi connessi”. Il ministro ha sottolineato che il 50% dei 40 miliardi di euro finanziati dal NGEU andrà alle regioni del Mezzogiorno, una percentuale che “sale al 63% se si considerano unicamente le nuove risorse” e che nel Piano Complementare sale al 91%.

Il ministro Giovannini ha infine annunciato che è in programma “una ripartizione del 92% dei 62 miliardi di competenza del Ministero nelle prossime settimane. Quasi 30 miliardi vanno a Rete Ferroviaria Italiana“. “La prossima settimana si riunirà la cabina di regia sulla parte di nostra competenza e diffonderemo i dati territorializzati”, ha aggiunto.