PNRR, Cingolani: vietato sbagliare, non avremo altra possibilità

(Teleborsa) – Una valutazione ufficiale dell‘UE sul Recovery Plan arriverà entro giugno ma, secondo il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervistato da La Stampa, “partiamo da una condizione ottima, i primi report sono buoni, anche grazie all’interlocuzione continua che abbiamo avuto con la Commissione“.



Spiega che il Vicepresidente della Commissione Timmermans “ha usato parole molto incoraggianti, le impressioni sono positive e hanno apprezzato il fatto che siamo riusciti a mantenere la scadenza del 30 aprile per la consegna del Piano di ripresa e resilienza”. Il Piano funzionerà “perché siamo sotto la lente di ingrandimento”, “abbiamo preso di gran lunga più risorse di tutti” e “poi i giovani spingono dal basso”: “Mi sembra una motivazione forte per non sprecare tutto tra lentezze e burocrazia”. Quanto ai rapporti nel Governo, afferma che “al di là della normale dialettica politica, siamo concentrati sulle cose fare nel breve termine: abbiamo consegnato il nostro Piano, ora dobbiamo definire le regole per garantirne la realizzazione. Quando avremo finito, noi tecnici torneremo a fare quello che facevamo”.

Intervistato a “Radio anch’io” su Rai Radio 1, Cingolani ha sottolineato che “le trasformazioni verso la green economy in genere creano posti di lavoro. Sono fiducioso che la transizione ecologica possa farlo. Ma dobbiamo cambiare i nostri parametri”. Quanto alla sostenibilità “è un compromesso fra ambiente e sistema produttivo – ha aggiunto il ministro -. Dobbiamo andare avanti in questa direzione”.