PNRR, Alfonso (SIMEST): digitale e sostenibilità per rafforzare competitività Pmi

(Teleborsa) – “Grazie alla forte sinergia fra le istituzioni, di cui il Patto per l’Export è frutto, le esportazioni sono ripartite nei primi 6 mesi dell’anno con livelli di crescita superiori allo stesso periodo pre-Covid del 2019. Tuttavia rimane confermata la necessità di accompagnare le nostre imprese ad affrontare le nuove sfide per crescere all’estero”. Così Mauro Alfonso, Amministratore delegato di SIMEST al Summit “Made in Italy: setting a new course”.

La nostra attività – prosegue Alfonso – “si sta evolvendo proprio per questa finalità: permettere alle imprese con vocazione internazionale, digitale e sostenibile di investire nelcambiamento. A questo scopo abbiamo creato tre nuove linee di prodotto dedicate alle risorse che NextGeneratioEU e PNRR hanno assegnato a SIMEST attraverso il Fondo394 che gestiamo in convenzione con la Farnesina. 1,2 miliardi di euro che saranno utilizzati per rafforzare la competitività del sistema delle PMI italiane”.

Con particolare focus sulle imprese del Sud Italia, “a cui sarà riservata una quota delle risorse (480 milioni) e maggiori agevolazioni (quota superiore di fondo perduto – fino al 40% del finanziamento richiesto): poiché la crisi economica post-pandemica rischia di aggravare le disuguaglianze sociali e le disparità territoriali, l’attenzione a Sud e PMI diventa oggi quanto mai prioritaria”.

“E’ il momento per le nostre PMI di reagire con prontezza al mutamento, approfittando delle politiche espansive e soprattutto del PNRR per compiere una vera e propria trasformazione in chiave digitale e “green” del proprio business”, esorta Alfonso per il quale è ” necessario, infatti, che il tessuto produttivo italiano si adegui alla nuova economia che è nata dalla crisi e si presenti ai mercati internazionali con la forza necessaria per reggere la concorrenza dei più temibili competitor”.