PMI, Intesa Sp lancia “Motore Italia” e accende la ripresa

(Teleborsa) – Consentire alle piccole e medie imprese italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rilanciarsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita: con questo duplice obiettivo Intesa Sanpaolo ha presentato oggi un nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative, “Motore Italia”. Il piano – chiarisce la nota ufficiale – “mette a disposizione 50 miliardi di euro di nuovo credito a favore di iniziative per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale”.

La misura fondamentale del programma – viene chiarito – “stabilisce nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020″.

Cinque le linee di intervento di cui si compone il programma, calibrate sulle direttrici strategiche della crescita del Paese che, complessivamente, potranno innescare nuove erogazioni di credito per oltre 50 miliardi di euro, grazie anche al supporto delle risorse rese disponibili attraverso il Fondo Centrale di Garanzia e SACE: Liquidità ed estensione dei finanziamenti; Investimenti per la transizione tecnologica; Investimenti per la transizione sostenibile; Finanza strutturata e straordinaria; Soluzioni non finanziarie e partnership qualificate.

“A distanza di un anno dalle prime misure intraprese per la tenuta dell’economia, Intesa Sanpaolo si conferma fedele alleato delle PMI adottando con tempestività, in questa fase ancora critica, la misura più idonea e indispensabile per offrire loro maggiore tranquillità finanziaria: l’estensione della durata dei finanziamenti in essere. Da un lato si allunga così l’orizzonte di rientro del debito, dall’altro si consente alle aziende di pianificare investimenti che siamo pronti a sostenere con nuovo credito per 50 miliardi di euro”, ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

“Dall’inizio della pandemia abbiamo fronteggiato le emergenze con iniziative ed erogazioni della Banca dei Territori per le PMI pari a 45 miliardi di euro nel 2020″ – continua Barrese – “sostenendo la gestione degli impegni finanziari di breve termine, finanziando la liquidità e intervenendo con la sospensione delle rate e con specifici interventi sui settori più colpiti. Ora è il momento di fare un passo in più per accelerare insieme il rilancio, con un impegno orientato a un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale, sociale. Solo investendo sulla crescita e sulla transizione digitale e sostenibile saremo in grado di recuperare tempestivamente la nostra competitività sul mercato interno ed estero”.

Accanto a Barrese, per la presentazione di oggi, Emanuele Orsini (vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco); Anna Roscio (responsabile direzione Sales&Marketing Imprese); Gregorio de Felice (chief economist di Intesa Sanpaolo) e Nando Pagnoncelli (presidente IPSOS).

Per agevolare al massimo il coinvolgimento delle imprese potenzialmente interessate ai contenuti di Motore Italia, Intesa Sanpaolo – si legge – “avvierà nei prossimi giorni un roadshow territoriale che punta a condividere proprio con le PMI i contenuti delle operazioni proposte”.