PMI, ENEA stanzia 2,5 milioni per avvicinare nuove tecnologie

(Teleborsa) – ENEA ha stanziato 2,5 milioni di euro per “avvicinare” i risultati delle sue ricerche all’utilizzo industriale, soprattutto per le PMI.

Il fondo del programma denominato “Proof of Concept” consentirà ai ricercatori dell’Agenzia di realizzare prototipi industriali aumentando il livello di maturità delle tecnologie sviluppate in laboratorio. Al via già da questo mese il bando per i progetti da finanziare, che saranno poi selezionati da un panel di esperti esterni.

Nel dettaglio, i ricercatori dell’ENEA avranno la possibilità di costruire e di migliorare i loro prototipi, effettuare i test necessari per verificare la fattibilità commerciale e ridurre i rischi per i potenziali investitori oppure semplicemente superare uno specifico gap che ne ostacola l’attrattività da parte delle imprese. Tutte queste azioni saranno svolte in collaborazione con un partner industriale che sarà selezionato dall’Agenzia e dovrà contribuire alle attività previste.

“Per sostenere la competitività del Paese ENEA ha predisposto il nuovo piano triennale 2018-2020 che prevede un’ambiziosa strategia per rafforzare le attività volte al trasferimento della conoscenza sviluppata nei laboratori” – spiega Marco Casagni della Direzione Committenza ENEA per l’Industria e le associazioni imprenditoriali –. “Il Proof of Concept dell’ENEA è un programma autofinanziato che serve a colmare il gap esistente, la cosiddetta death valley, che identifica la distanza tra la ricerca applicata e il suo sviluppo industriale. Si tratta – ha aggiunto Casagni – di una novità nel panorama internazionale e ancor più nazionale e rappresenta solo il primo degli strumenti su cui l’Agenzia farà leva per conseguire gli obiettivi del nuovo piano triennale. Infatti, il Programma sarà affiancato da partnership industriali di lungo termine e da una serie di accordi con il mondo del venture capital”.