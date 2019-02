PMI, da Unicredit e BEI 500 milioni per imprese femminili e clima

editato in: da

(Teleborsa) – Unicredit, Unicredit Leasing e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) rinnovano l’impegno a garantire risorse a sostegno dell’economia reale per il finanziamento delle piccole e medie imprese italiane (PMI), con particolare enfasi su imprenditoria femminile, innovazione (Industria 4.0) e progetti che contrastano il cambiamento climatico.

Gli accordi siglati prevedono risorse per 250 milioni di euro messi a disposizione dalla BEI e l’impegno di UniCredit a fornire un’uguale somma per le PMI beneficiarie, facendo così aumentare fino a 500 milioni di euro il plafond complessivo.

Oggetto dei prestiti saranno sia nuovi progetti che quelli in corso, purché non ancora ultimati, con durata massima di 12 anni o 20 anni (per progetti di efficientamento energetico ed energie rinnovabili).

Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi; sono esclusi dall’ambito dell’accordo i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare.